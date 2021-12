Tymczasem kandydaci do służby wojskowej piszą do RPO w sprawie uzależnienia ich powołania od zaszczepienia przeciwko COVID-19. Problem dotyczy głównie terytorialnej służby wojskowej oraz okresowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy. Rzecznik, nie odnosząc się do merytorycznej zasadności takiego wymogu, wskazuje, że obowiązek obrony ojczyzny wynika z art. 85 ust. 1 konstytucji i jeżeli inne wartości konstytucyjne – takie jak bezpieczeństwo państwa, na którego straży stoją siły zbrojne, czy – z drugiej strony – bezpieczne warunki służby żołnierzy – przemawiają za wprowadzeniem obowiązku szczepień, to należy je wprowadzić we właściwej formie. A na gruncie art. 85 ust. 2 konstytucji jest nią ustawa.