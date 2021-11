Połączenie wywołuje jednak pytanie o to, czy prace nad planowanymi zmianami nie wydłużą się (w związku ze wspomnianym opiniowaniem). Skoro w wykazie opublikowano założenia nowego (ujednoliconego) projektu, to pojawiają się wątpliwości co do tego, czy od nowa trzeba będzie też przeprowadzać konsultacje międzyresortowe i społeczne, czy też wystarczą te zrealizowane już wcześniej, oddzielnie dla obu planowanych nowelizacji. Ma to istotne znaczenie, bo opiniowanie np. projektu dotyczącego zdalnej pracy trwa już ponad rok (od września 2020 r., gdy resort rodziny przedstawił pierwszą, wstępną wersję zmian). Gdyby trzeba było powtórzyć teraz cały ten proces, to moment jej uchwalenia i wejścia w życie na pewno opóźniłby się. Wiele wskazuje, że ponowne konsultacje jednak nie będą potrzebne. Wynika to m.in. z faktu, że jako planowany termin przyjęcia projektu przez rząd wskazano IV kwartał br. (do końca tego terminu został miesiąc, a to zbyt krótki czas na ponowne zaopiniowanie tak istotnych zmian). DGP zadał już w tej kwestii pytania Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.