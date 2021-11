Zgodnie z omawianymi zmianami w przypadku gdy firma omyłkowo pobrała dopłaty np. na pracownicę korzystającą z urlopu rodzicielskiego, to zwróci jedynie dofinansowanie do jej pensji, a nie dopłaty otrzymane na wszystkich pracowników. W praktyce taka modyfikacja ma istotne znaczenie, bo obecnie obowiązujące przepisy zbyt restrykcyjnie określają zasady rozliczenia pomocy z tarczy. Projekt przewiduje też m.in. wydłużenie terminu wypłat wsparcia (z art. 15g, 15ga i 15gg). Jeśli pracodawca złożył wniosek o świadczenie do 10 czerwca 2021 r. (był to ostateczny termin), ale go nie rozpatrzono albo nie zdążono z wypłatą środków (ta ostatnia była możliwa do 30 czerwca 2021 r.), to urzędy będą miały na to czas do 31 marca 2022 r.