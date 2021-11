Okres zasiłkowy to czas, za który ubezpieczonym przysługuje zasiłek chorobowy. Wynosi on 182 dni lub 270 dni w przypadku chorych na gruźlicę albo gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży. Do okresu tego wliczane są poprzednie absencje, jeśli są następstwem tej samej choroby, a przerwa między nimi nie przekroczyła 60 dni. To oznacza, że jeśli np. między okresami niezdolności do pracy wystąpi choćby dzień przerwy i obie absencje będą wynikać z różnych chorób, po przer wie okres zasiłkowy należy liczyć od nowa.