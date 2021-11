Inaczej do tematu podchodzi jednak Sejm, który jako uczestnik postępowania przed TK wydał w tej sprawie opinię. Wnosi w niej o umorzenie postępowania z powodu niedopuszczalności wydania orzeczenia. Zdaniem Sejmu pytanie prawne, które zainicjowało postępowanie przed TK, nie spełnia wszystkich przesłanek formalnych, tj. podmiotowej, przedmiotowej i funkcjonalnej, które decydują o dopuszczalności rozpoznania go przez TK. Co to znaczy? Przesłanka podmiotowa odnosi się do tego, kto może wystąpić z pytaniem prawnym. W tym wypadku sąd zalicza się do kręgu podmiotów uprawnionych. Przesłanka przedmiotowa określa zaś, że treścią pytania może być wyłącznie ocena zgodności aktu prawnego z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą. Ona również w opisywanej sprawie została spełniona. Z kolei przesłanka funkcjonalna dotyczy związku pomiędzy odpowiedzią na pytanie a rozstrzygnięciem konkretnej sprawy toczącej się przed sądem pytającym. W ocenie Sejmu analizowane pytanie prawne nie spełnia właśnie tej ostatniej przesłanki, zmierza bowiem do abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności prawa