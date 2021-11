– Dopóki zmiany nie wejdą w życie, czyli do 1 stycznia 2022 r., obowiązują obecne zasady. Dlatego jeżeli składka za grudzień zostanie opłacona w tym roku, to nie widzę przeszkód do jej odliczenia od dochodu – mówił dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF Aleksander Łożykowski. Jak dodał, kluczowa jest tu data wpłaty. – Przelew w styczniu, pomimo iż chodzi o składkę za grudzień, pozbawi możliwości odliczenia – podkreślił.