Kolejna kwestia to wzmocnienie kadrowe. Resort przekonuje, że zależy mu na zwiększeniu atrakcyjności służby oraz pracy w poszczególnych formacjach. Aby to osiągnąć, projekt przewiduje podwyższenie uposażeń i wynagrodzeń. W przypadku funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa od 1 stycznia 2022 r. podwyższony zostanie wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej, mający wpływ na przeciętne uposażenie funkcjonariuszy. W policji i Straży Granicznej wzrośnie on z 3,810 do 4,061, w Państwowej Straży Pożarnej z 3,754 do 4,005 i w Służbie Ochrony Państwa z 4,480 do 4,731. Wzrosnąć mają też wynagrodzenia pracowników cywilnych.