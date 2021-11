Dodatkowo nie można zapominać, że projekt przewiduje wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy w służbie cywilnej do czterech miesięcy. Z jednej strony ułatwi to rekompensowanie nadgodzin czasem wolnym od pracy (będzie na to więcej czasu), ale z drugiej oznacza to, że pracownicy rzadziej dostaliby dodatki za ponadwymiarową pracę (jeśli wreszcie wprowadzono by taką rekompensatę). Przypomnijmy, że członkom korpusu służby cywilnej taka gratyfikacja nie przysługuje, co wywołuje wątpliwości w zakresie zgodności z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej (obecnie za pracę zleconą przez szefa i wykonywaną po godzinach przysługuje im czas wolny w tym samym wymiarze). Związkowcy dodatkowo wciąż wskazują, że Trybunał Konstytucyjny mimo zgromadzonego niezbędnego materiału od ponad sześciu lat nie zdecydował się na wyznaczenie rozprawy dla skargi wniesionej z inicjatywy rzecznika praw obywatelskich (dotyczącej rekompensaty za nadgodziny). Na pytanie DGP, dlaczego takie rozwiązanie nie znalazło się w konsultowanym właśnie projekcie nowelizacji pragmatyki zawodowej urzędników, szef służby cywilnej odpowiada, że trzeba jeszcze poczekać, bo czasy są trudne.