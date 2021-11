– Naszym celem nie jest karanie, tylko ograniczenie nieprawidłowości na rynku pracy. Dlatego zaproponowaliśmy swoistą abolicję i to nie tylko dla pracowników, ale i dla pracodawców – wskazał Jan Sarnowski, wiceminister finansów w trakcie konferencji dotyczącej zatrudniania na czarno. Podkreślił, że jeśli do końca roku wobec pracodawcy nie zostanie wszczęta kontrola, to zaległego podatku z odsetkami za lata 2021 i wcześniejsze nie zapłaci ani pracownik, ani pracodawca. – W ten sposób dajemy przedsiębiorcy możliwość powrotu do rozliczania się zgodnie z prawem na korzystnych warunkach. Biorąc pod uwagę skutki, z jakimi wiązać się będzie dla pracodawcy utrzymywanie nielegalnego zatrudnienia w 2022 r., przełom grudnia i stycznia to najlepszy moment na zerwanie z dotychczasowymi praktykami i podpisanie z pracownikiem umowy – wskazał.