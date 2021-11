Nie zabraknie też reperkusji. Jakich? Jak wskazuje poseł Hoc, co do zasady pracodawca nie będzie mógł zwolnić osoby niezaszczepionej. Będzie miał prawo tylko skierować ją do innej pracy, np. tam, gdzie nie będzie miała ona styczności z klientami. – Ta zasada nie będzie dotyczyć podmiotów leczniczych. Szef takiej placówki, np. hospicjum, będzie mógł wydać zarządzenie o obowiązku zaszczepienia pracowników. Jeżeli zatrudniony się do niego nie zastosuje, mogą spotkać go konsekwencje w postaci zwolnienia z pracy – tłumaczy w rozmowie z DGP poseł.