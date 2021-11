Stworzenie świadczenia teleinformatycznego, czyli dodatku do wynagrodzenia dla osób, które realizują zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa w służbach, organach administracji i podmiotach działających w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (patrz infografika), zakłada projekt ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, którym zajmował się wczoraj Sejm.

Z projektu rozporządzenia przedłożonego wraz z ustawą wynika, że wysokość miesięcznego dodatku (brutto) będzie zależeć od zakwalifikowania konkretnego pracownika do jednej z trzech grup:

Projekt wprowadza miesięczny limit zarobków dla takich osób. Zgodnie z nim wynagrodzenie wraz z dodatkiem nie może przekroczyć 21-krotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej. Dziś to 42 tys. zł.

Świadczenie teleinformatyczne będzie płatne miesięczne, a prawo do niego będzie rokrocznie ustalane przez kierownika jednostki, w której pracownik lub funkcjonariusz wykonuje swoje zadania. On również będzie zajmował się weryfikacją wiedzy i umiejętności swoich specjalistów.

42 tys. zł brutto miesięcznie to maksymalny limit zarobków dla cyberspecjalistów. Kwota ta obejmuje pensję i świadczenie teleinformatyczne

Projekt przewiduje, że pracownik lub funkcjonariusz utraci prawo do dodatku m.in. w przypadku ukarania go karą porządkową lub dyscyplinarną, nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej dwóch dni oraz pełnienia służby pod wpływem alkoholu. Taka osoba będzie mogła się ubiegać o ponowne przyznanie świadczenia dopiero po upływie trzech miesięcy - w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, i sześciu miesięcy - w pozostałych przypadkach.

Dodatek nie będzie wliczany do trzynastki, nagród jubileuszowych ani odpraw. - Takie rozwiązanie skutkować będzie tym, że ta instytucja gospodarki pozabudżetowej nie będzie wymuszała wzrostu świadczeń finansowanych ze środków bud żetowych, takich jak np. nagrody jubileuszowe - czytamy w przesłanym do nas stanowisku pionu cyfryzacji KPRM.

Niektóre z rozwiązań dotyczących przyznawania i utraty świadczenia niepokoją praktyków. - O ustaleniu wysokości świadczenia i jego cofnięciu decydują niejasne, rozmyte kryteria. Trudno nie zidentyfikować tu olbrzymiego pola do nadużyć. Tym bardziej że administracja publiczna ze swoją przejrzystością procesów zatrudnienia lub ich brakiem raczej nie gwarantują, że będzie to robione profesjonalnie - ocenia Grzegorz Szajerka, szef praktyki ochrony danych osobowych w Grupie Prawnej Togatus.

Jego wątpliwości budzi też projektowany przepis, zgodnie z którym dodatek może nie być wypłacony, jeśli przysługuje on co prawda funkcjonariuszowi, ale jego jednostka nie uzyskała na ten cel środków z budżetu. - Daje to poczucie iluzoryczności świadczenia. Tym bardziej że projekt ustawy o Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego ma być ono finansowane, zakłada znacznie wyższe wydatki niż dochody - ocenia ekspert.