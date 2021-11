Podwładny zwrócił się do Conseil d’Etat o stwierdzenie nieważności decyzji o jego zwolnieniu. Sąd przed wydaniem rozstrzygnięcia postanowił jednak zwrócić się do TSUE z pytaniem, czy pracodawca zamiast zwolnienia pracownika był zobligowany – na podstawie przepisów dyrektywy Rady z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE 2000, L 303) – do przeniesienia go na inne stanowisko pracy w celu uniknięcia dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.