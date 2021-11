WSA oddalił jednak skargę. Podkreślił, że w ramach postępowania sądowego nie dochodzi do oceny trafności opinii recenzentów w aspekcie dorobku naukowego kandydata i jego wartości naukowej, a wyłącznie do zbadania, czy w toku postępowania o nadanie tytułu nie doszło do naruszenia trybu postępowania określonego przepisami. WSA wskazał, że decyzja poddana kontroli sądu zawiera wystarczającą argumentację pozwalającą na ocenę jej legalności. Wynika z niej jednoznacznie, dlaczego Centralna Komisja uznała za słuszne stanowisko Rady Wydziału odmawiające poparcia wniosku. Zdaniem sądu, zaskarżona decyzja nie narusza prawa materialnego ani przepisów postępowania w sposób, który mógłby mieć wpływ na wynik sprawy.