To efekt podpisanego pod koniec września br. porozumienia kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przewodniczącymi związków zawodowych podległych mu służb. Wśród funkcjonariuszy narosło bowiem zniecierpliwienie związane z brakiem pełnej realizacji porozumienia z 2018 r. Kluczową kwestią było właśnie opracowanie projektu nowego programu rozwoju i modernizacji służb mundurowych na kolejne cztery lata, który uwzględniałby m.in. wydatki na podwyżki (pisaliśmy o tym w DGP nr 178/2021 „Mundurówka na razie nie będzie protestować”). Rząd ugiął się pod presją mundurowych, którzy zapowiadali, że w przypadku niewywiązania się z obietnic może dojść do podobnej akcji protestacyjnej jak w 2018 r., kiedy funkcjonariusze wyszli na ulice i masowo zaczęli korzystać ze zwolnień lekarskich.

Efektem tego są właśnie opublikowane założenia do projektu ustawy modernizacyjnej. Ma ona usprawnić funkcjonowanie czterech formacji: policji , Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Zmiany dotyczyć będą dwóch aspektów funkcjonowania służb: technicznego i ludzkiego. W obrębie tego pierwszego rząd planuje przede wszystkim wymianę oraz unowocześnienie uzbrojenia, sprzętu specjalistycznego i transportowego, wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej funkcjonariuszy oraz rozwój i utrzymanie systemów informatycznych. Projekt zakłada też budowę nowych oraz remont dotychczas użytkowanych obiektów.

Rząd chce też sprawić, żeby służba była atrakcyjniejsza finansowo. Dlatego proponuje podwyżkę wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej, mającej wpływ na przeciętne uposażenie funkcjonariuszy. Od 1 stycznia 2022 r. w policji i Straży Granicznej nastąpi wzrost wskaźnika z 3,810 do 4,061, w Państwowej Straży Pożarnej z 3,754 do 4,005 i w Służbie Ochrony Państwa z 4,480 do 4,731.