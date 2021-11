Haegele wykazała, że w krótkim okienku między odejściem jednego menedżera a przed pojawieniem się następcy ludzie masowo aplikują w wewnętrznych rekrutacjach. Co więcej, ci pracownicy mają większe szanse wygrania konkursów oraz osiągnięcia wyników powyżej oczekiwań nowych kierowników w ciągu roku po zmianie stanowiska. Innymi słowy: gdy podczas bezkrólewia pracownicy próbują awansować, to najczęściej im się to udaje – i to z rewelacyjnymi efektami. Drugą stroną bezkrólewia jest także rotacja: pracownicy, którzy nie mogą doczekać się awansu, decydują się częściej na zmianę pracodawcy.