Powołujący ją do życia projekt nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Komendą Główną Policji) wczoraj przyjął rząd, choć w trakcie uzgodnień wiele uwag miały do niego resort sprawiedliwości, Rządowe Centrum Legislacji, a nawet Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (pisaliśmy o tym w DGP nr 216/2021 „Cyberpolicja będzie o nas wiedzieć zbyt dużo”).