Jak? Ano tak, że państwo złożyłoby swoim obywatelom następującą ofertę: jeśli nie znajdziecie pracy na rynku, to przyjdźcie do nas. My was zatrudnimy. Czy to będzie praca udawana? Oczywiście, że nie. W naszym świecie jest wiele obszarów, w których pracowników brakuje. Prace opiekuńcze, dbanie o dobro wspólne, ekologiczne rolnictwo, rozwój infrastruktury... Rynek wycenia prace w tych dziedzinach bardzo słabo, ale gdyby w jego miejsce weszło państwo i zatrudniło wszystkich chętnych na warunkach zapewniających godziwą egzystencję, mielibyśmy zupełnie nową rzeczywistość. I nową - tym razem dużo bardziej efektywną niż obecnie - płacę minimalną. Pociągnęłoby to cały rynek pracy do góry. A to dlatego, że w gospodarce praca za grosze byłaby nie tylko nielegalna, lecz także z punktu widzenia zatrudnionego zupełnie niepotrzebna. Kto by jej chciał, gdyby mógł zarobić lepiej na państwowym?