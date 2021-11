Do obowiązków kierownika odwołuje się art. 212 k.p., który dotyczy jednak jedynie obowiązków osoby kierującej pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. [ramka] Rola osoby kierującej nie ogranicza się tylko do sytuacji, w której pracownicy wykonują pracę bezpośrednio w siedzibie zakładu pracy. Nie można przyjąć, że kierownicy nie wykonują swoich zadań z zakresu bhp w stosunku do osób świadczących pracę w formie telepracy lub pracy zdalnej. Co także ważne, kierownik nie może delegować zadań z tego zakresu i przekazać ich innym pracownikom, np. służbom bhp.