Stanowisko takie zostało podtrzymane w wyroku SN z 5 marca 2014 r., sygn. akt II UK 354/13 (OSNP 2015 nr 6, poz. 86). Sąd w uzasadnieniu powołał się na pogląd wyrażony przez B. Rączkowskiego, który uznał, że nie może być kwalifikowany jako wypadek przy pracy wypadek przy uprawianiu sportu i braniu udziału w zawodach i imprezach, choćby odbywało się to w godzinach pracy i za zgodą przełożonych, ani wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie dobrowolnego korzystania z organizowanej przez zakład pracy lub związek zawodowy imprezy rozrywkowo-wypoczynkowej (B. Rączkowski, „BHP w praktyce”, Gdańsk 2012). Ponadto SN powołał się na wyjaśnienia resortu pracy, zgodnie z którymi wypadek pracownika w czasie meczu sportowego zorganizowanego przez zakład pracy lub działające na jego terenie organizacje zawodowe nie jest wypadkiem przy pracy lub traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Brakuje tu bowiem elementu „związku z pracą”, który – co wynika z definicji – stanowi przesłankę konieczną do uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy (Gazeta Prawna nr 25 [1134] z 5 lutego 2004 r.).