Z powyższej analizy wynika więc jasno, że jeżeli pracownik odmawia zawarcia takiej umowy, stanowi to podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę. Tak również orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 2013 r., sygn. akt II PK 165/12. Sąd stwierdził, że pracownik, który nie wyraża zgody na zawarcie umowy o zakazie konkurencji, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swojej decyzji. Zważywszy że przepisy zobowiązują zatrudnionego do szeroko rozumianej dbałości o dobro zakładu pracy (por. art. 100 par. 2 pkt 4 k.p.), odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji może stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Pracodawca ma w takim wypadku prawo powołać się np. na utratę zaufania do podwładnego, zwłaszcza jeżeli ma podstawy do stwierdzenia, że pracownik rozważa zmianę miejsca pracy.