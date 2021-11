W judykaturze podkreśla się, że głównym zadaniem protokołu kontroli jest dokumentacja przebiegu kontroli. Nie będąc aktem z zakresu administracji publicznej, dotyczącym uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, protokół nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt II FSK 1504/10, Lex nr 602144). Jednak taki stan rzeczy nie wyklucza możliwości jego podważenia. Podmiot kontrolowany ma bowiem możliwość zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń do protokołu, składania dodatkowych wyjaśnień albo też skorzystania z prawa odmowy podpisania protokołu (J. Jagielski, „Kontrola administracji publicznej”, Warszawa 2012, s. 66‒69). Prawo składania zastrzeżeń jest prawem niezależnym od prawa odmowy podpisania protokołu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 29 listopada 2018 r., sygn. akt III SA/Wr 306/18, LEX nr 2593310). W razie zgłoszenia zastrzeżeń inspektor pracy przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest je zbadać, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń ‒ zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu.