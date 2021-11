W pewnym momencie zatrudnienia doszło do sporu między mężczyzną a radą nadzorczą. Ponieważ nie udało się go rozwiązać, ostatecznie został on odwołany ze stanowiska prezesa zarządu. Spółka złożyła też oświadczenie o rozwiązaniu z nim umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania wymaganego umową okresu wypowiedzenia. Oświadczenie nie zawierało żadnych dodatkowych informacji, w tym przyczyny wypowiedzenia. Były prezes skierował do spółki żądanie zapłaty 78 tys. zł tytułem wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, którego nie było. Ponieważ spółka odmówiła zapłaty, sprawa trafiła do sądu.