- Mogą mieć one łagodną, poważną lub ciężką postać. Najczęściej spotykałem się jednak z łagodnymi przypadkami - mówi Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. Wyjaśnia, że pacjenci po podaniu szczepionki mogą mieć np. podwyższoną temperaturę lub odczuwać ból w miejscu ukłucia. - Te objawy znikają same po krótkim czasie - podkreśla ekspert.

Lekką najczęściej postać NOP-ów potwierdzają statystyki publikowane na stronach rządowych. Wynika z nich, że od końca 2020 r. do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 15 972 niepożądane odczyny poszczepienne (stan na 2 listopada 2021 r.), z czego 13 415 miało charakter łagodny, czyli zaczerwienienie oraz krótkotrwałą bolesność w miejscu wkłucia. Tak było w przypadku naszej czytelniczki, która dobę po przyjęciu drugiej dawki szczepionki miała objawy podobne do tych odczuwanych podczas grypy, tj. gorączkę, ból mięśni i dreszcze. Jak relacjonuje, trwały one jednak nie dłużej niż 24 godziny i przeszły bez śladu. Nie potrzebowała też zwolnienia lekarskiego z tego tytułu.

Niektórzy zgłosili się jednak do lekarzy po L4. W II kwartale 2021 r. wystawili oni 1906 zwolnień lekarskich z powodu działań niepożądanych po szczepieniach przeciwko COVID-19. Objęły one 3895 dni absencji chorobowej. To nowa pozycja, do tej pory w statystkach ZUS nie wyszczególniano takich danych.