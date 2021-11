Okazją do nowelizacji przepisów może być zmiana przewodnictwa w RDS. Nowym szefem (na roczną kadencję) został właśnie Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. Przejmuje instytucję pogrążoną w kryzysie (w tym również personalnym), skłóconą, pomijaną często przy konsultacjach ważnych zmian w prawie, niekorzystającą ze swoich uprawnień (np. możliwości wpływania na prace legislacje rządu i poszczególnych resortów). To szorowanie po dnie trwa już od dłuższego czasu i partnerzy społeczni zgadzają się co do jednego: bez szerszych zmian w funkcjonowaniu rady nie będzie ona spełniać swojej roli, czyli forum negocjacji między rządem, związkami zawodowymi a pracodawcami.

Ten impet jednak stopniowo wygasał, a jednocześnie dwie słabsze strony dialogu (związki zawodowe i pracodawcy) nie były w stanie wywrzeć presji na rząd, aby ten w większym stopniu uczestniczył w pracach RDS, tzn. realnie opiniował własne projekty i uwzględniał propozycje partnerów zgłaszane w trakcie konsultacji. Sami partnerzy społeczni też zresztą nie wykorzystywali uprawnień, które dają im przepisy (np. możliwości występowania do odpowiednich ministrów o zmianę danych ustaw lub przygotowywania projektów nowelizacji i kierowania ich do rządu). Na dodatek szybko rozrosła się reprezentacja pracodawców w radzie (dziś liczy sześć organizacji), co w praktyce utrudnia zawieranie porozumień.

- Moim zdaniem kryterium to nadal powinno mieć decydujący charakter, ale należy rozbudować sądową procedurę stwierdzania reprezentatywności, tak aby nie ograniczała się ona jedynie do składania oświadczeń przez dane zrzeszenie. Zwrócimy też uwagę na konieczność zmiany zasad uwzględniania członków. Skoro w przypadku związków zawodowych obowiązuje reguła, że na potrzeby reprezentatywności dany członek może być wliczany tylko do jednej organizacji, nawet jeśli należy do kilku, to podobne rozwiązanie powinno dotyczyć zrzeszeń pracodawców - wskazuje przewodniczący Radzikowski.

- Zasadę, że jedna firma jest wliczana do jednej, wybranej organizacji pracodawców, można by łatwo omijać. Dla przykładu jeśli duża firma z branży energetycznej należy do dwóch zrzeszeń i na potrzeby reprezentatywności wskaże tylko jedno z nich, to drugie utworzy np. branżową organizację działającą w sektorze energetycznym i też będzie mogło zgłosić wspomnianą firmę. Bo przedsiębiorcy mogą przecież należeć do różnego rodzaju struktur, organizacji itp. Co więcej, do ogólnopolskiego zrzeszenia pracodawców mogą należeć też branżowe organizacje skupiające firmy. Jak w takiej sytuacji miałaby być liczona reprezentatywność obu tych podmiotów? - wskazuje Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.