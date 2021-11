Nowe przepisy zawężą przypadki, gdy firma – z uwagi na nieprawidłowości – musi zwrócić całość dopłat do pensji pracowników. Chodzi o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych, których nie objęto przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg specustawy) oraz dopłaty z tzw. tarczy branżowej (art. 15gga). Przepisy jednoznacznie wskażą naruszenia, które skutkują zwrotem całości takiego wsparcia (w przypadku pomocy z art. 15gg będzie to m.in. nieprawdziwe oświadczenie co do spadku obrotów uzasadniających skorzystanie z dopłat). Jeśli firma wykorzysta dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem lub pobierze je w nienależnej lub nadmiernej wysokości, to będzie zobowiązana do zwrotu tylko części pomocy (tej, do której nie była uprawniona). Czyli jeśli omyłkowo pobrała dopłaty np. na pracownicę korzystającą z urlopu rodzicielskiego, to zwróci jedynie dofinansowanie do jej pensji, a nie otrzymane na wszystkich pracowników. Projekt przewiduje też wydłużenie terminu wypłat (z art. 15g, 15ga i 15gg). Jeśli pracodawca złożył wniosek o świadczenie do 10 czerwca 2021 r. (był to ostateczny termin), ale go nie rozpatrzono albo nie zdążono z wypłatą (ta ostatnia była możliwa do 30 czerwca 2021 r.), to urzędy będą miały na to czas do 31 marca 2022 r. Pierwotnie miał być to 31 grudnia br., ale posłowie przyjęli poprawkę, która wydłużyła ten okres do końca I kwartału przyszłego roku.