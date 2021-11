Kodeks pracy nie przewiduje w przeciwieństwie do kodeksu wykroczeń (dalej: k.w.) sankcji w postaci środków oddziaływania społecznego. Artykuł 41 k.w. stanowi bowiem, że w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego. Powstaje jednak wątpliwość, czy inspektor pracy może zastosować takie środki, skoro nie są one wymienione w kodeksie pracy. Piśmiennictwo odpowiada na to pytanie twierdząco. Przyjmuje się, że nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku wykroczeń zagrożonych karą grzywny może w praktyce polegać na wymierzeniu kary łagodniejszego rodzaju, tj. kary nagany lub kary poniżej 1000 zł. Natomiast odstępując od wymierzenia kary, można jednocześnie zastosować do sprawcy środek oddziaływania społecznego, polegający zwłaszcza na przeproszeniu pokrzywdzonego, uroczystym zapewnieniu niepopełniania więcej takiego czynu albo zobowiązać sprawcę do przywrócenia stanu poprzedniego (art. 39 par. 4 k.w.) ‒ J. Unterschütz [w:] „Kodeks pracy. Komentarz”, red. L. Florek, art. 281, wyd. VII, Warszawa 2017. Podobnie wypowiedziała się E. Maniewska, której zdaniem możliwe jest jednak także zastosowanie kary nagany (art. 36 k.w.), środka oddziaływania społecznego (art. 39 par. 4 k.w.), a także środka oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.) (E. Maniewska [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, „Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy”, art. 282, art. 283, LEX/el. 2021).