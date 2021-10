Przepisy kodeksu pracy nie definiują tego pojęcia. Pewne jest tylko to, że informacje te powinny być „szczególne” i muszą mieć taki ciężar gatunkowy, iż w przypadku ich ujawnienia pracodawca może ponieść szkodę – bliżej nieokreślonego rodzaju. Pracodawca nie może klasyfikować informacji w sposób dowolny. W przeciwnym razie mogłoby dojść do sytuacji, że każda informacja mogłaby być uznana przez pracodawcę za szczególnie ważną i być podstawą do objęcia umową o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy każdego pracownika.

Przepisy nie przewidują w sposób bezpośredni obowiązku pracodawcy skonsultowania z pracownikami charakteru informacji, do których dostęp ma skutkować zakazem konkurencji. Oczywiście pracownik może przekazać pracodawcy swoje uwagi lub spostrzeżenia co do zasadności zawarcia umowy . Ostatecznie to pracodawca decyduje w ramach subiektywnej, choć nie do końca dowolnej oceny, czy dany zakres informacji ma dla niego szczególnie ważny charakter.

Ważne jest jednak nie tylko określenie, co jest „szczególnie ważną informacją”, lecz także co oznacza, że pracownik „ma do niej dostęp”. Dostęp ten wynikać ma z zakresu obowiązków – można przyjąć, że jest on wprost proporcjonalny do rangi zajmowanego stanowiska w strukturach pracodawcy. Nie jest to jednak bezwzględną regułą, tym bardziej że przepisy nie definiują, na czym dostęp do informacji polega.