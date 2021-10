Tym bardziej że w projekcie nowelizacji wprowadza się ułatwienia dla cudzoziemców i większą uznaniowość dla komisji konkursowej, która będzie mogła wyłaniać kandydatów niespełniających do końca warunków niezbędnych, aby zostać urzędnikiem. Smutne jest to, że szef służby cywilnej wierzy, iż po tych zmianach administrację rządową zaleje rzesza wykwalifikowanych kandydatów. Po 100 latach możemy powiedzieć, że neutralny politycznie korpus urzędniczy to w dużej mierze fikcja niemająca nic wspólnego z tym, co uchwalali nasi przodkowie. Obecnie każda ekipa rządowa przejmując władzę, zaczyna właśnie od wymiany tych kadr