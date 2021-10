Cudzoziemiec może pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12. Składa się je w powiatowym urzędzie pracy. To rozwiązanie dotyczy obywateli jedynie sześciu państw: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii. Koszt złożenia oświadczenia wynosi 30 zł. Potem obcokrajowiec musi starać się o wydanie zezwolenia na pracę w urzędzie wojewódzkim.

Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec będzie mógł pracować w Polsce do 24 miesięcy bez zezwolenia na pracę. Zostanie zlikwidowany 12-miesięczny okres rozliczeniowy, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń. To, czy oświadczenie będzie mogło zostać wpisane do ewidencji, będzie zależeć od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia do pensji polskich pracowników pracujących na podobnych stanowiskach. Koszt złożenia oświadczenia wzrośnie do 70 zł.

Rząd zakłada, że dzięki tym zmianom znaczna część pracodawców będzie rezygnować ze składania w urzędach wojewódzkich wniosków o wydanie zezwolenia na pracę, decydując się na prostszą procedurę związaną ze złożeniem oświadczenia w powiatowych urzędach pracy. Ponadto likwidacja okresu rozliczeniowego spowoduje usunięcie problemów, z którymi borykają się pracodawcy i powiatowe urzędy pracy, z określeniem możliwego czasu powierzenia pracy (zwłaszcza w kontekście niepewnych informacji o podjęciu lub zakończeniu zatrudnienia w przypadku wcześniejszego składania oświadczeń).