Duże zmiany czekają oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Obecnie dotyczą one obywateli jedynie sześciu państw (m.in. Ukrainy, Białorusi, Rosji) i na ich podstawie można pracować w Polsce przez sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12. W projekcie nowelizacji proponuje się wydłużenie możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę do 24 miesięcy. Środowisko pracodawców postulowało to od dawna. Zmniejszy to obciążenie urzędów wojewódzkich wydających zezwolenia na pracę. Zlikwidowany ma zostać również 12-miesięczny okres rozliczeniowy, co w pewnym stopniu zdejmie z cudzoziemców i pracodawców problematyczną często kwestię ustalania terminów legalnej pracy w ramach oświadczeń. Niestety nie skorzystano z możliwości poszerzenia liczby państw, których obywatele objęci są taką procedurą oświadczeniową, choćby w stosunku do określonych zawodów.