Po zmianach co do zasady o wszystkie stanowiska będą mogli się ubiegać uprawnieni obcokrajowcy, o ile w ogłoszeniu o naborze nie zostanie zastrzeżone, że na danym stanowisku może być zatrudniony wyłącznie obywatel polski. Jak przekonuje Dobrosław Dowiat Urbański, szef służby cywilnej, decyzja w tej kwestii zostanie pozostawiona dyrektorom generalnym (kierownikom) urzędów. Według niego to oni dysponują najpełniejszą wiedzą na temat charakteru zadań wykonywanych na danym stanowisku i są w stanie rzetelnie ocenić, czy możliwość zatrudnienia na nim cudzoziemców powinna być ograniczona.

Zdaniem ekspertów lepsze byłoby określenie wykazu stanowisk, na które bezwzględnie nie można zatrudniać cudzoziemców. - Ustawa powinna wprost precyzować, na jakich stanowiskach konkretnie nie można zatrudniać cudzoziemców. Może to być zapis, że na wszystkich tych, na których wymagany jest dostęp do dokumentów zastrzeżonych, poufnych, tajnych lub ściśle tajnych. Wtedy nowe rozwiązania nie byłyby tylko fasadowe - zaznacza Krzysztof Kiciński, były przewodniczący Rady Służby Cywilnej. Inną opcją mogłoby być określenie - na etapie ponownego wartościowania stanowisk przez powołane do tego zespoły eksperckie - jakie funkcje można oferować obcokrajowcom. Niestety projekt takich rozwiązań nie zakłada. Marek Reda zwraca uwagę na innego rodzaju problem. - Zawsze jest obawa, że po przyjęciu do pracy obcokrajowiec może awansować na inne stanowiska, które według jednego urzędu mogą być dopuszczalne dla takich osób, a dla innych nie - podkreśla.