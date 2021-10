Jedna z istotniejszych zmian dotyczy wyłaniania kandydatów przez komisję konkursową. Do tej pory, aby przystąpić do naboru, trzeba spełnić co najmniej wymagania niezbędne. W ofercie pracy zamieszczane są również dodatkowe (pożądane) wymogi. Po zmianach o tym, czy ktoś spełnia wymagania niezbędne w wystarczającym zakresie, będzie decydować komisja, biorąc pod uwagę zarówno poziom spełniania wymagań niezbędnych, jak i dodatkowych. Oznacza to, że o tym, którzy kandydaci zostaną wyłonieni, komisja zdecyduje na podstawie oceny spełniania przez nich wszystkich wymagań na dane stanowisko. W efekcie wybór określonego kandydata może być bardziej uznaniowy.