Zgodnie z projektem podstawą przyznania ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia będzie protokół, który potwierdza powierzenie go opiekunowi. Jego wysokość będzie stanowił iloczyn dni w danym miesiącu kalendarzowym i dziennej stawki pieniężnej normy wyżywienia (np. dla psa do 20 kg w okresie letnim to 7 zł dziennie).