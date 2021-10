Argumentów za dopuszczeniem różnicowania płac w zależności od lokalizacji miejsca pracy jest co najmniej kilka. Najczęściej podnoszonym są zróżnicowane koszty utrzymania w większych miastach czy wakacyjnych kurortach i na prowincji. Choć nierzadko wygląd sklepu, biura czy magazynu, w którym są zatrudnieni pracownicy, może nie różnić się w zależności od lokalizacji, to jednak na zewnątrz zakładu pracy różnic pomiędzy regionami może być co niemiara. Przede wszystkim inaczej przedstawia się siła nabywcza złotówki w zależności od miejsca na mapie kraju. Cena koszyka podstawowych produktów spożywczych, usług lub nieruchomości w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu może znacznie różnić się od tej w Białymstoku, Olsztynie czy Kielcach. Aby przyciągnąć pracowników do pracy w mieście, w którym koszty życia są znacząco wyższe od przeciętnych w skali kraju, pracodawca musi zapewnić konkurencyjne warunki wynagradzania. Konkurencyjne, a więc takie, które dadzą możliwość funkcjonowania na porównywalnej stopie życiowej do osób zatrudnionych w innych lokalizacjach. W przypadku znacznych różnic w kosztach ponoszonych przez pracowników to wyrównanie płac prowadziłoby do faktycznej nierówności pomiędzy nimi. Poziom życia pracowników, niewątpliwie silnie powiązany z siłą nabywczą pieniądza, byłby znacząco różny w zależności od miejsca zamieszkania.