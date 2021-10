Średnia płaca w całym sektorze przedsiębiorstw (to ponad jedna trzecia ogółu zatrudnionych) we wrześniu wyniosła 5841,16 zł. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku było to 5779 zł. Wrześniowy wynik oznacza nominalny wzrost o 8,7 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ub.r. Po skorygowaniu o inflację wzrost przeciętnej płacy kurczy się jednak do 2,6 proc.