Na korzyść programu prawdopodobnie działa marketing szeptany. Widać to na danych z pierwszej transzy, do której pierwotnie w 2019 r. przystąpiło 1,1 mln osób, a dziś jest ich 1,27 mln. Ten wzrost to efekt świadomych decyzji o zapisaniu się do PPK (pracowniczych planów kapitałowych). Do zmiany decyzji może zachęcać skala funduszy w PPK. Dziś lub w najbliższych dniach stan aktywów powinien przekroczyć 7 mld zł. Na koniec minionego tygodnia było 6,92 mld zł, przy czym 6,2 mld zł stanowiły wpłaty pracowników, pracodawców i dopłaty z budżetu. To znaczy, że instytucje zarządzające aktywami zarobiły dla oszczędzających 765 mln zł.

Z punktu widzenia pracowników ważniejsze jest, że ich dotychczasowa kontrybucja do systemu to 3,49 mld zł. To znaczy, że niespełna 51 proc. wartości aktywów to wpłaty pracownicze. Reszta to składki pracodawców (2,64 mld zł) i dopłaty od państwa (ok. 760 mln zł).

Jednak jeśli chodzi o udział w tym programie, to na razie wyniki są dalekie od oczekiwań. W projekcie ustawy wprowadzającej PPK rząd założył, że partycypacja wyniesie 75 proc. To miała być liczba „na zachętę”, by ugruntować poczucie, że będzie to masowy sukces. W praktyce ostrożniejsze szacunki mówiły o udziale połowy uprawnionych. Obecnie jest to 30 proc.

Teraz PFR zaczyna akcję, która ma zachęcić uprawnionych do zapisywania się do PPK. To wstęp do tego, co będzie się działo za dwa lata, czyli powtórnego zapisu wszystkich zatrudnionych do planów. Bartosz Marczuk liczy, że bodźcem do wstąpienia do PPK mogą być podatkowe zmiany wynikające z Polskiego Ładu. - Zdecydowana większość pracowników na Polskim Ładzie zyska, więc jeśli wejdzie do PPK od początku roku, to nie odczuje obniżki pensji wywołanej zapłaceniem składki, a zyska dopłatę od pracodawców i z budżetu. To dobry moment, by do programu wrócić - podkreśla wiceprezes PFR.