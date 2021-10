Jest to tym bardziej zaskakujące, że rząd wypracował rozwiązania, które - jak zapewnia - mają na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zgód na wjazd i zatrudnienie w Polsce, w szczególności w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. - W sprawach cudzoziemców od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności składanych do urzędów wojewódzkich, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw. Zachodzi ponadto potrzeba poprawy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy - uzasadnia MSWiA. Celem projektu jest również poprawa innych obowiązujących rozwiązań w szeroko rozumianych sprawach cudzoziemców, w tym postępowań dotyczących przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa