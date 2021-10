W omawianej sprawie te koszty pokrywał pracodawca, a tym samym diety stanowiły dodatkowe wynagrodzenie zatrudnionego. Co więcej firma nie była w ogóle zobowiązana do wypłaty diet, bo pracownik nie odbywał podróży służbowych, ale był oddelegowywany do pracy w innym miejscu. Otrzymane pieniądze powinny więc być doliczane do jego wynagrodzenia zasadniczego. W zakresie części należności został też podniesiony zarzut przedawnienia.