Przewodniczący tego związku Sławomir Redmer mówi nam, że warunki porozumienia Solidarności z zarządem spółki budzą jego wątpliwości. – Około 60 proc. pracowników otrzymuje u nas płacę minimalną (2800 zł brutto, razem z dodatkami – red.), którą w styczniu i tak trzeba byłoby podnieść do 3010 zł. Zatem obiecana przez zarząd podwyżka to dla większości realnie 40 zł – wylicza Redmer. Związek chce o tym rozmawiać z zarządem na najbliższym spotkaniu zaplanowanym na 20 października. Skierował też do MAP petycję w sprawie podniesienia zarobków pocztowców. „Ostatnia podwyżka wynagrodzeń w spółce miała miejsce w 2018 r.” – podkreślają w niej związkowcy. Później już tylko podnoszono pensje do najniższej płacy krajowej w danym roku. „Niedociągnięcia, które występują w spółce, spowodowane są właśnie niskimi zarobkami i co za tym idzie brakiem motywacji do pracy oraz dużą fluktuacją kadry, która nie pozwala realizować zadań na wysokim poziomie merytorycznym, jakościowym i organizacyjnym” – czytamy w petycji. Jej autorzy domagają się „wyższych płac i szacunku dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy”. Stwierdzają też, że zarówno zarząd firmy, jak i nadzorujące ją ministerstwo „od wielu lat lekceważy i ignoruje” postulaty związkowców, „prowadząc pozorowany dialog w tej sprawie”.