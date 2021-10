Przypomnę, że z założeń projektu (tylko na nich możemy bazować) wynika, że ma on regulować dodatkowe wsparcie dla twórców i artystów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Wiadomo, że ma to być kolejne postojowe dla osób wymienionych w art. 15zs3 tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), w tym m.in. twórców, artystów i osób zajmujących się stroną techniczną produkcji audiowizualnych. Argumentem za jego wprowadzeniem jest to, że w dziedzinie twórczości oraz wykonawstwa artystycznego aż 54 proc. zatrudnionych pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, a dotychczasowe działania pomocowe były nakierowane raczej na twórców i artystów samozatrudnionych, posiadających status przedsiębiorcy, którzy w sektorze kultury stanowią tylko ok. 14 proc. Poza istotnymi formami wsparcia pozostała duża grupa osób fizycznych zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. To słuszne podejście.