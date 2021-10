Organ rentowy uznał, że w takim przypadku składek odprowadzać nie trzeba. W uzasadnieniu wskazał, że podstawy wymiaru należności do ZUS nie stanowią przychody wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). W par. 2 ust. 1 pkt tego rozporządzenia zostały jednak wymienione nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat. ZUS podkreślił, że decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia ze składek tego typu świadczeń ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co pięć lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania. Organ rentowy wskazał, że istotne jest także to, aby zasady przyznawania nagród jubileuszowych były określone w zakładowych źródłach prawa pracy (np. w regulaminie wynagradzania, zakładowym układzie zbiorowym pracy, regulaminie nagród jubileuszowych). Gdy uprawnienie wynika z indywidualnej decyzji pracodawcy podejmowanej wobec wybranej grupy pracowników, będzie stanowiło podstawę wymiaru składek.