Ewaluacja odbędzie się już w przyszłym roku. Resort edukacji prześwietli dorobek badawczy uczelni i instytutów z lat 2017–2021. Na tej podstawie przyzna im kategorię naukową (od najsłabszej C do najlepszej A+). Od niej zależeć będzie poziom finansowania przez najbliższych kilka lat oraz uprawnienia (do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, udziału w programach wsparcia itd.). Jednym z kryteriów oceny są publikacje naukowe. To, ile punktów otrzyma za nie placówka, zależeć będzie m.in. od tego, czy czasopismo znajduje się w ministerialnym wykazie i od liczby przyznanych mu punktów.