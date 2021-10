SN w uzasadnieniu wskazał przede wszystkim, że nie wykazano, jakoby byłemu żołnierzowi obiecywano odbiór wolnego czasu. A jeśli nawet, to nie sprecyzował on, co miałoby z tego faktu wynikać. Zaś ustalenia sądów – które nie zostały podważone – były takie, że istotnie, doszło do naruszenia przepisów , polegającego na nieudzieleniu przysługującego żołnierzowi czasu wolnego za nadliczbową służbę, tyle że z tego faktu nie można wyprowadzać twierdzenia, że roszczenia z tytułu nieudzielonego czasu wolnego przekształciły się w roszczenia z tytułu deliktu.