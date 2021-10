W odniesieniu do osób niebędących członkami służby zagranicznej właściwe ustawodawstwo ustala się na podstawie zasad przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) oraz w prawie prywatnym międzynarodowym. Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższego rozporządzenia indywidualna umowa o pracę podlega prawu wybranemu przez strony zgodnie z art. 3, z zastrzeżeniem, że wybór prawa nie może prowadzić do pozbawienia pracownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów , których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie, w przypadku braku wyboru, byłoby właściwe.