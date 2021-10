Dane te płatnik ma obowiązek przekazać do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Musi przy tym poinformować o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Przekazywane informacje dotyczą zdarzeń i stanu zatrudnienia od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku. W razie błędu w przekazanej informacji płatnik ma obowiązek złożenia korekty. Ma na to 7 dni od: