Obecnie najwięcej przyjeżdża do nas pracowników z Ukrainy, ale taka sytuacja w przyszłości może ulec zahamowaniu. Ukraińcy mogą przecież wyjeżdżać do innych krajów, dla nich Polska nie jest jedynym kierunkiem migracji. Z danych statystycznych Ukrainy wynika, iż jej obywatele wyjeżdżają również do państw poradzieckich, np. Federacji Rosyjskiej, także - znacznie rzadziej - do państw Unii Europejskiej. W 2020 r. w Polsce wydano ponad 400 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, czyli mniej o 9 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W badaniach prowadzonych wspólnie z prof. PG dr hab. Małgorzatą Gawrycką na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej pokazujemy, że to 10-krotnie więcej niż w 2010 r. i aż 30-krotnie więcej niż w 2004 r., gdy Polska wchodziła do UE . Trzeba postawić pytanie: czy Ukrainie wystarczy zasobów pracy, aby obdzielić wszystkie państwa? Raczej nie. Przyrost naturalny na Ukrainie nie jest duży, w związku z czym za pięć czy dziesięć lat obywateli tego kraju będzie mniej. Zatem migracje z Ukrainy nie zaspokoją deficytów na polskim ryku pracy. Trzeba myśleć o innych propozycjach.