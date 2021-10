Zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (dziś będzie się nią zajmować senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej) ZUS zacznie od 1 stycznia 2022 r. przyjmować i rozpatrywać wnioski o przyznanie 500+ zarówno na obecny, jak i na zaczynający się 1 czerwca przyszłego roku okres świadczeniowy. Gminy będą zaś wypłacać pieniądze tylko do końca bieżącego okresu i zajmować się ewentualnie tymi sprawami, w których prawo do wsparcia powstanie lub powstało do końca br. W efekcie już za trzy miesiące nie będą potrzebowały tylu pracowników do obsługi 500+, co do tej pory, zwłaszcza że będzie im trudno pokryć koszty ich zatrudnienia w sytuacji obniżenia budżetowej dotacji do 0,33 proc. kwoty przewidzianej na wypłatę świadczeń. Dlatego niektóre gminy zaczęły przygotowywać się do nieuchronnej zmiany i podjęły działania wyprzedzające. Tak jest np. w Białymstoku, gdzie program 500+ realizuje tamtejszy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR).