Polska Izba Handlu (PIH) proponuje uzupełnienie katalogu osób bliskich, które przedsiębiorca prowadzący sklep może zatrudnić w niedzielę, a także by ich praca mogła być wykonywana odpłatnie. Ponadto chce, by zatrudniani mogli być także emeryci i studenci do 26. roku życia, wynika ze stanowiska PIH do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Nowelą uszczelniającą zakaz handlu w niedzielę i święta zajmuje się obecnie Senat. Polska Izba Handlu proponuje uzupełnienie wyliczenia członków rodziny, którzy mogą pomagać przedsiębiorcy osobiście prowadzącemu handel w dni objęte zakazem oraz dopuszczenie zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej pomocy tych osób. Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm dopuszcza jednie nieodpłatną pomoc małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków. PIH chce, aby przedsiębiorca mógł "korzystać z odpłatnej lub nieodpłatnej pomocy małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków albo powinowatych w tej samej linii lub stopniu." Natomiast dopuszczenie nie tylko nieodpłatnej, ale także odpłatnej pomocy wymienionych członków rodziny pozwoli – zdaniem Izby - uniknąć zarzutu nierównego traktowania tych osób w stosunku do innych pracowników lub zatrudnionych, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez nich w placówce handlowej. Senatorowie zajmą się projektem znoszącym zakaz handlu w niedziele Zobacz również Polska Izba Handlu opowiada się także za umożliwieniem mikroprzedsiębiorcom, którzy osobiście prowadzą sklepy w niedziele i święta, powierzania wykonywania czynności związanych z handlem emerytom lub studentom. "Wprowadzenie takiej możliwości będzie wsparciem dla najdrobniejszych przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób), a jednocześnie umożliwi aktywizację zawodową emerytów i studentów, czyli grup, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" – czytamy w opinii. Powierzanie pracy emerytom lub uczniom szkoły ponadpodstawowej i studentom do 26. roku życia miałoby – jak postuluje Izba - odbywać się wyłącznie za zgodą pracownika lub na jego wyraźny wniosek. Przyjęta we wrześniu przez Sejm nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zakłada, że z wyłączenia z zakazu handlu będą mogły korzystać tylko te placówki, w przypadku których usługi nieobjęte zakazem (w tym przypadku pocztowe) stanowią działalność przeważającą. Działalność przeważająca natomiast to ta, która stanowi co najmniej 50% miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem. Ustawa ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia. Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. Zakładała stopniowe ograniczanie handlu oraz w niedziele i święta. Od 2020 r. zakaz nie obowiązuje w ostatnie niedziele w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, a także w dwie niedziele grudniu i jedną przed świętami Wielkanocnymi. Poza tym okresem natomiast z wyłączenia z zakazu handlu korzystają m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami, sklepy w hotelach i strefach wolnocłowych, a także placówki pocztowe.