Pod koniec marca 2021 r. w trybie zdalnym swoje obowiązki wykonywało 14,2 proc. podwładnych (o 3,2 pkt proc. więcej niż rok wcześniej). Ma on swoje plusy, m.in. zapewnia większą swobodę w organizacji pracy i zmusza do rozwoju kompetencji cyfrowych, ale wywołuje też negatywne skutki dla zatrudnionych. Jednym z nich jest trudność w zachowaniu równowagi między sferą zawodową i życiem prywatnym (co może źle wpływać zarówno na życie rodzinne, jak i na efektywność pracy; potwierdzają to badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – CIOP). – Problemem jest też nieprawidłowa organizacja pracy w takim trybie, w tym np. brak koordynacji działań, niewystarczająca komunikacja, nadmierna kontrola – wskazał Konrad Miłoszewski, dyrektor departamentu ubezpieczeń społecznych w MRiPS.