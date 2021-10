Następne spotkanie tego związku z pracodawcą zaplanowane zostało na 15 października. – Chcielibyśmy wówczas uzyskać jasną deklarację, czy przystąpi on do negocjacji odnośnie do naszego postulatu podwyżki płac o 60 proc. Jeżeli tego nie zrobi, będzie to dla nas jednoznaczne z zamknięciem rozmów. Wówczas zaczniemy przygotowania do referendum strajkowego. Jeżeli jego wynik zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, wtedy wybuchnie strajk . To ostateczność, ale może się okazać, że nie będziemy mieli innego wyjścia – mówi Piotr Szumlewicz.